"Levend fossiel" coelacant verrast opnieuw: reuzenvis wordt 100 jaar oud en zwangerschap duurt 5 jaar

"Een fossiel is per definitie dood, en de coelacanten hebben een hele evolutie doorgemaakt sinds het Devoon" zei bioloog en mede-auteur van de studie Marc Herbin van het Muséum national d'Histoire naturelle in Parijs.

Coelacanten behoren tot de kwastvinnigen op basis van de vorm van hun vinnen. Die verschillen structureel van de vinnen van andere vissen en gedacht wordt dat ze voorlopers zijn van de ledematen van de eerste gewervelde dieren op het land.

Coelacanten leven in de oceanen op een diepte tot wel 800 meter, al zijn de meeste exemplaren tot nu gevangen op zo'n 200 meter. Ze jagen 's nachts en overdag rusten ze alleen of in kleine groepen in vulkanische grotten.

De vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes: ze worden zo'n 2 meter lang en kunnen 110 kilogram wegen.

Zoals gezegd zijn er twee soorten die allebei bedreigd zijn: de Afrikaanse of West-Indische Oceaan-coelacant en de Indonesische coelacant.

Deze studie spitste zich toe op de Afrikaanse soort en men gebruikte schubben van 27 individuen uit twee museumverzamelingen voor het onderzoek. Coelacanten zijn immers zo bedreigd dat onderzoekers alleen specimens mogen bestuderen die al gevangen en dood zijn.