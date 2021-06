Royals - Vaders die hun kinderen meenemen naar het werk, rioolwater filmen blijkt majesteitsschennis in Cambodja

Koning Filip is in Melsbroek het nieuwe militaire transportvliegtuig A400M gaan bewonderen, een van de acht toestellen die er gestationeerd is en zal uitvliegen voor missies of medische evacuaties. De A400M is de opvolger van de C130 en kan naast vliegend tanken, vluchten van 5.400 kilometer uitvoeren. Filip ontdekte er de laatste snufjes en bracht voor de gelegenheid zoon Gabriël mee.



Beiden maakten een vlucht met het legertoestel, over het domein van Laken via Antwerpen richting het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen. Ze waren getuige van een materiaaldrop en de sprong van enkele paracommando's, in vrije val op 10.000 voet. Filip hield daarbij Gabriël beschermend vast in de cargoruimte.



