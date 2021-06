Spaanse regering verleent officieel gratie aan opgesloten Catalaanse nationalistische leiders

De grootste crisis sinds de overgang naar de democratie in Spanje brak in oktober 2017 uit toen de overheid van de autonome regio Catalonië een referendum over onafhankelijkheid organiseerde. Dat werd illegaal verklaard door de toenmalige conservatieve Spaanse regering en die stuurde daar de federale politie op af om hardhandig het referendum te verhinderen (wat slechts deels lukte).

Daarop werd de autonomie geschorst en bracht de regering in Madrid Catalonië tijdelijk onder haar bestuur. De leiders van de regio werden opgepakt en later veroordeeld wegens secessie. Minister-president Carles Puigdemont vluchtte naar ons land. De gratiemaatregel is overigens niet van toepassing op hem. In december 2017 werden nieuwe regionale verkiezingen georganiseerd, maar die leidden opnieuw tot een overwinning van de Catalaanse nationalisten. Enkele maanden later werd de autonomie hersteld, maar het wantrouwen bleef. Sinds Sanchez in Madrid de macht overnam, is het conflict wat minder scherp geworden.

Catalonië -met Barcelona- is traditioneel een van de rijkste regio's van Spanje. Cultureel en taalkundig is het -net als de Balearen en de regio Valencia- verschillend van de rest van het land met een eigen levende taal, Catalaans of het verwante Valenciaans. Voor de gedwongen eenmaking in het begin van de 18e eeuw was Spanje overigens een dubbelmonarchie met de koninkrijken Castilië-Leon en Aragon (Catalonië, Aragon, Valencia, Mallorca) met vaak dezelfde koningen, maar met aparte wetten en parlementen.