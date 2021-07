Amoras-striptekenaar Charel Cambré stelt tentoon in Brusselse Stripmuseum

Dat Charel Cambré striptekenaar zou worden, stond in de sterren geschreven. "Wij hadden een café en als kind krabbelde ik alle bierkaartjes vol met karikaturen van mensen die aan de toog zaten", vertelt hij. "Ik heb mij nooit afgevraagd wat ik later zou worden. Het was duidelijk dat ik striptekenaar zou worden en dat is mij ook gelukt."

De expo loopt van 23 juni tot en met 15 november 2021. Meer info vind je op de website van het Stripmuseum.