Nieuwe "Summer of love" voor de deur? Sensoa: "Laat je testen op soa's, er gaat wellicht veel seks aan te pas komen"

Het is voor alle duidelijkheid niet zeker of het aantal soa's in omloop écht stijgt, want ook het aantal testen op soa's is in dezelfde periode toegenomen. Door corona is het aantal testen wel erg gedaald. Sensoa roept dan ook op om je te laten testen. Zeker bij het begin van een nieuwe relatie. "Het geeft gemoedsrust en zekerheid", klinkt het.