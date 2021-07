Surfer komt in de problemen aan Oostelijke strekdam in Oostende

"Toen onze boot in het water zat, was de surfer net terug op land geraakt met behulp van een vriend. Het duo was vrij ver van de branding aan het surfen en op een gegeven moment moet één van hen zijn surfplank verloren zijn", zegt Dries Van der Veken, postoverste van de brandweer van Oostende.



"De surfplank belandde tussen de grote rotsblokken van de strekdam. Als persoon wil je daar absoluut niet terechtkomen, want het zou fataal kunnen aflopen. Gelukkig raakte de surfer niet gewond. De man kwam er met de schrik van af. Het is hoe dan ook een slecht idee om in de buurt van de strekdammen te surfen. De zee kan er erg wild en onvoorspelbaar tekeer gaan", besluit de postoverste.