Grote twijfels over geboorte tienling in Zuid-Afrika, moeder opgenomen in psychiatrie 

Ook de vader twijfelt intussen aan het verhaal. Door de coronamaatregelen kreeg Tebogo Tsotetsi niet de kans om zijn kinderen in het ziekenhuis te bezoeken en later zou Sithole hebben geweigerd te vertellen waar ze verbleef. In The Sun liet de familie van de vader dan ook het volgende statement optekenen: "De familie heeft geconcludeerd dat er geen tienling geboren is tussen Tebogo Tsotetsi en Gosiame Sithole tot het tegendeel is bewezen, en wenst zich te excuseren voor het ongemak".