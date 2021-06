Tot 110 keer te veel PFOS in Vlaamse waterlopen, "erin zwemmen was sowieso al geen goed idee"

Nog opvallend: voor zwemwater is er totaal geen Europese PFOS-norm. Vissen en waterdieren filteren voortdurend water via hun kieuwen en interne organen en slaan zo veel sneller schadelijke concentraties PFOS op, is de redenering. Mensen worden niet verondersteld grote hoeveelheden zwemwater in te slikken en het komt amper door de huid. Dus legt Europa geen cijfers op.

Vlaanderen volgt Europa en test het zwemwater niet op PFOS of andere chemicaliën uit de PFAS-groep. Nederland heeft wel eigenhandig risicogrenswaarden bepaald voor zwemwater. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu adviseerde eind vorig jaar de risicogrens voor mensen in zwemwater op 120 nanogram per liter te leggen. In Vlaanderen is er van zo'n risicogrens vooralsnog geen sprake.