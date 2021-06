Vakbonden keuren sociaal akkoord goed, bij ACV en ABVV is dat met lange tanden

Eerder heeft middenstandsorganisatie Unizo het sociaal akkoord ook al goedgekeurd. Werkgeversorganisatie VBO spreekt er zich donderdag over uit, maar daar worden geen grote problemen verwacht.

Positief voor de vakbonden is vooral de stapsgewijze verhoging van de minimumlonen die met de werkgevers is afgesproken. Daarnaast zullen oudere werknemers vanaf 55 minder kunnen gaan werken, met een uitkering van de RVA. Het SWT of brugpensioen blijft in de regel op 60 jaar: de instapleeftijd wordt dus niet verlaagd, ook niet als bedrijven herstructureren en overgaan tot collectief ontslag.

In vakbondskringen ligt het vooral moeilijk dat bedrijven in alle sectoren tot eind volgend jaar soepel gebruik kunnen maken van goedkope overuren. Een blanco cheque voor overwerk, luidt het.