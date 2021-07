Vier personen aangehouden na schietincident aan jeugdcentrum in Lier: man schiet op auto, niemand raakte gewond

Het schietincident vond plaats in de nacht van vrijdag 11 juni op zaterdag 12 juni. Kort na middernacht reed een taxi met vier inzittenden de parking van het Moevement op de Aarschotsesteenweg in Lier op. "Vier personen die in het bezit waren van wapenstokken en een vuurwapen stapten uit en zochten de confrontatie aan met een andere wagen waar twee personen inzaten", zegt Magalie Derboven van de lokale politie Lier. "Eén persoon opende het vuur toen de wagen wegreed, gelukkig raakte niemand gewond."