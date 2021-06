BEKIJK - Verschillende EU-lidstaten botsen met Hongarije over anti-homowet: dit staat op het spel

De regeringsleiders van de Europese Unie beraden zich op dit moment over de anti-LGBTI-wet die vorige week in Hongarije werd goedgekeurd. Die bepaalt dat er niet mag worden verwezen naar holebi- en transgenders in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn. Europa-kenner Rob Heirbaut is ter plaatse in Luxemburg en blikt in onze VRT NWS Live vooruit op de Europese ministerraad, politicoloog en LGBTI-activist Rémy Bonny geeft duiding bij de omstreden anti-homowet.