Werken gebouw Vilvoorde stilgelegd  door instortingsgevaar

Bonte hoopt dat de werken snel kunnen worden uitgevoerd zodat er verder gewerkt kan worden aan het pand in de Rooseveltlaan, waar winkels en appartementen komen, maar ook aan het Rooseveltplein. "Zolang het onderzoek loopt is het pand wel verzegeld, niemand mag voorlopig in de buurt komen wegens instortingsgevaar", zegt Bonte nog. "Toch hoop ik dat het snel duidelijk wordt wat hier aan de hand is, want deze woning is gelegen binnen een werf van Rooseveltplein, dat momenteel opnieuw wordt aangelegd. En zolang we niet weten wat er in het pand precies aan de hand is, kunnen de kranen en bulldozers voor het plein niet verder werken. Dus is het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, dat we opnieuw aan de slag kunnen op het Rooseveltplein en dat we geen grote vertraging oplopen."