Westhoek Express levert streekproducten aan huis: "Voor sommige mensen waren de afhaalpunten te ver" 

De Westhoek Express levert vanaf juli allerlei streekproducten aan huis, restaurants of vakantiehuizen in de buurt van Lo-Reninge en Heuvelland. "We hebben niet de ambitie om nog een nieuwe Korte Keten-afhaalpunt te maken. We willen net dat de mensen die streekproducten bestellen bij Lokaalmarkt in Ieper, Liaison in Heuvelland of Koket in Poperinge, thuis bediend worden. Vaak kregen we de opmerking dat mensen daar niet konden geraken binnen de openingsuren of dat het te ver was. De Westhoek Express moet die problemen oplossen."

Het proefproject start nu voor 3 jaar in Poperinge, Heuvelland, Ieper, Lo- Reninge en Vleteren.