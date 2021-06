Wolf doodt 2 schapen in Helchteren, in bijzijn van herder: "Ongelooflijk dat die dat durft, overdag"

"Het is niet te geloven dat die wolf dat durft, hé", zegt schapenboer Johan Schouteden uit Houthalen-Helchteren. "Ze zeggen toch altijd dat de wolf 's nachts actief is, en mensenschuw is." Toch viel een wolf de kudde van Johan overdag aan, op het schietterrein van Helchteren. "Het was mijn zoon Toon die met de 700 schapen op het schietveld was. Plots zwenkt de kudde uit en ziet hij een wolf op 100 meter afstand naar de kudde toe gaan. En op een mum van tijd heeft die 2 schapen gedood."