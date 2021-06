Zanger Christoff opent zomerbar: "Ik heb hier zo lang van gedroomd dat ik er geen dag van wil missen"

Christoff liep al langer met het plan om een horecazaak of bar te openen. Maar dat was nooit te combineren met z'n drukke zangcarrière. "Maar nu m'n agenda door corona leeg bleef, zag ik wel een opportuniteit," steekt hij van wal. "In Roosdaal (in Vlaams-Brabant) staat er een prachtig pand waar vorig jaar ook al een zomerbar was. Ik heb gevraagd of we dat 2 maanden kunnen huren en ben daar dan meteen op gesprongen."