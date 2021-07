11 nieuwe trajectcontroles in Genk: "Enkele hardnekkige chauffeurs rijden te snel"

De controles worden verspreid over het hele grondgebied: bijvoorbeeld aan de Noordlaan, de Weg naar As, in de buurt van de Stalenstraat en op Boxberg.

De start van de controles is op 1 januari volgend jaar. “De komende maanden nemen we de tijd om alle Genkenaren te laten wennen. In het straatbeeld zal duidelijk zijn waar de trajectcontroles geïnstalleerd worden", zegt burgemeester Dries. "Pas eind dit jaar start de eerste proefperiode met een of twee trajectcontroles. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2022 alle trajectcontroles gefaseerd worden ingeschakeld.”