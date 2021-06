Voor wie op zoek is naar boekentips: "20 om te lezen in de zomer van 21" 

"The Midnight Library" van de Brit Matt Haig (°1975) verscheen vorig jaar en was een heuse hype. Nu is het vertaald in het Nederlands. Linde Merckpoel vertelde erover in "Culture Club" op Radio 1.

Linde Merckpoel: "Het boek gaat over een Britse jonge vrouw die Nora Seed heet. Ze werkt in een muziekwinkel, wat op zich fascinerend klinkt, maar dat is eigenlijk het enige om echt vrolijk van te worden in haar leven. Ze is een eenzaam figuur, heeft veel spijt van bepaalde beslissingen in haar leven en heeft het gevoel dat ze iedereen heeft teleurgesteld. Ze heeft enkel een kat, die dan ook nog eens overreden wordt. Als dat gebeurt, beslist ze dat ze niet meer verder wil leven. Die avond belandt ze ergens tussen leven en dood, in de "Midnight Library". De Library is een soort voorportaal dat eruitziet als een bibliotheek, met een bibliothecaresse die Nora nog kent van vroeger op school. De bibliotheek staat vol met eindeloze rijen groene boeken. Elk boek beschrijft het leven van Nora Seed, als ze op bepaalde momenten in haar leven een andere beslissing zou hebben genomen."