3 mensen betrapt met vals geld in Lier: "Briefje van 50 gevonden? Breng het naar de politie!"

Als je in Lier, in de buurt van de Hagenbroeksesteenweg een briefje van 50 euro vindt op straat, is de kans groot dat het om vals geld gaat. Zondag probeerden drie mensen iets te kopen via een tweedehandswebsite. Toen de verkoper zag dat de drie probeerden te betalen met vals geld, vluchtten ze weg en gooiden ze een deel van het geld weg.

"We hebben gemerkt dat ze toch heel wat biljetten uit het raam van de wagen hebben gegooid", zegt Magalie Derboven van de politie in Lier. "Daarom hebben we ook een oproep gelanceerd. Als mensen daar in de buurt een briefje vinden, moeten ze dat zeker naar ons brengen, want betalen met vals geld is uiteraard strafbaar."