5 leden van bende mensensmokkelaars veroordeeld tot 12 jaar cel

Het onderzoek naar de bende mensensmokkelaars startte vorig jaar op 2 mei nadat de politie een auto tegenhield in Koksijde. De wagen was in Duitsland gestolen. Aan boord vonden speurders een buitenboordmotor, enkele jerrycans met benzine, wat zwemvesten en een rubberbootje. De 2 inzittenden werden onmiddellijk gearresteerd en werden eind september al veroordeeld tot 8 en 9 jaar cel.

De beide mannen maakten deel uit van een Iraanse mensensmokkelorganisatie, die in 2019 en 2020 op grote schaal 's nachts vluchtelingen vanuit Noord-Frankrijk in krakkemikkige bootjes de Noordzee opstuurde richting het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden ook vluchtelingen de zee opgestuurd hebben zonder reddingsvesten.

In oktober werden nog 3 andere leden van de smokkelbende opgepakt in Duitsland. Volgens het parket hadden ze geen enkel respect voor het leven van de vluchtelingen. In één van de berichten van de smokkelaar had hij het over "the game", alsof hij mensensmokkel als een spelletje zag. De 3 organisatoren kregen 12 jaar celtstraf en 2 van hen moeten ook een boete betalen van 240.000 euro. 2 handlangers werden veroordeeld tot 8 en 6 jaar cel.