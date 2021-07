AA Gent volledig groen dankzij 1.100 zonnepanelen op dak Ghelamco Arena

Het Gentse bedrijf Energy Vision zorgde voor een huzarenstukje om de 1.100 zonnepanelen op de luifel, die vorig jaar tijdens een storm nog wegwaaide, te installeren. “We moesten die eerst heel erg versterken, een werkje dat maar liefst 500.000 euro kostte. Daarna hadden we maar twee weken tijd om de zonnepanelen te installeren”, duidt Michielssens. Met zijn bedrijf had hij in het verleden al zonnepanelen gelegd op de daken van de stadia van Anderlecht en RWDM. In Vlaanderen had ook het stadion van KV Mechelen al zonnepanelen, maar het aantal is niet zo groot als dat op de Ghelamco Arena. “We kunnen zelfs nog 1.000 extra zonnepanelen op het dak installeren. In een latere fase komen er ook nog zonnepanelen op het oefen - en jeugdcomplex.”