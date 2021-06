Aangetekende zendingen vallen straks makkelijker in de bus

Niet thuis zijn op het ogenblik dat de postbode aanbelt met een brief of pakje dat moet worden afgetekend: iedereen heeft het wel eens meegemaakt en weet dat het heel wat rompslomp meebrengt. Je krijgt dan 15 dagen de tijd om de zending af te halen in het postkantoor. Lang niet klantvriendelijk, vinden velen. Daarom lanceert Bpost vanaf augustus de dienst "Sign For Me".

Via dat systeem zal je Bpost en de postbode een volmacht kunnen geven om de meeste aangetekende zendingen toch in de brievenbus te laten leveren. Je geeft dan een volmacht aan Bpost om in jouw naam voor ontvangst te tekenen, vandaar "Sign For Me".

"Intekenen op die nieuwe dienst kan door met je indentiteitskaart naar een postkantoor te stappen en daar in te tekenen", legt Rafike Yilmaz van Bpost uit. "Het enige wat je nog moet doen, is de bevestigngsmail die je zult ontvangen, valideren."