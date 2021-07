Alzheimer Liga Kuurne verwent mantelzorgers: "Alleen lotgenoten begrijpen wat het is om te zorgen voor iemand met dementie"

"De mantelzorgers waren blij om elkaar terug te zien en hadden veel om over bij te praten. Er werd veel verteld over sommigen, die verplicht afstand moesten nemen van hun partner, toen die opgenomen werd in het woonzorgcentrum en dus enkele keren in quarantaine is geweest. Maar aan de andere kant was het ook voor de mensen, die thuis nog zorgen voor iemand met dementie moeilijk. Door corona viel de dagopvang en ook veel activiteiten weg, waardoor er meer irritaties of ergernissen waren. Het doet deugd voor de mantelzorgers om er met elkaar over te praten", besluit Tordoir van de Alzheimer Liga.