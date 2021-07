Amokmakers aan zee belanden vanaf 1 juli op zwarte lijst

Amokmakers aan de kust belanden vanaf 1 juli op een zwarte lijst. Dat heeft Annelies Verlinden (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken, beslist. Ze gaat alle plaatsverboden in recreatiezones en badplaatsen verzamelen in een databank. Zo kan de politie makkelijk controleren of iemand in het verleden voor overlast zorgde en mag verwijderd worden.