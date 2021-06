Persfotograaf Jimmy Kets blikt terug op 20 jaar carrière: "Je moet verder geraken dan de clichés" 

Kets begon zijn carrière als fotograaf 20 jaar geleden met een reportage over straatkinderen in Kathmandu in Nepal. Dankzij die foto's kon hij aan de slag als fotojournalist bij De Morgen.

In opdracht of op eigen initiatief reisde hij onder meer naar Amerika, Engeland, China en Japan. Toch is hij vooral bekend van de reportages die hij maakte in eigen land: over volkscafés, missverkiezingen, Waregem Koerse en Aalst Carnaval.

Hij vindt het een uitdaging om onderwerpen die al duizend keer gefotografeerd zijn in beeld te brengen. "Je moet verder geraken dan de clichés", zegt hij. "Waregem Koerse is daar een goed voorbeeld van."