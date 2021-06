Auto gestolen met op maat gemaakte prothese in de koffer: "Laat de prothese alstublieft ergens achter"

Het is van groot belang dat die prothese teruggebracht wordt. "We hopen dat ze reistas ergens dumpen en achterlaten zodat een eerlijke vinder die terug kan brengen naar de politie. Het is van zeer emotionele waarde in de verschrikkelijk moeilijke periode waar wij nu door gaan. Het is ook niet evident om een nieuwe prothese te laten maken, want dat duurt maanden."