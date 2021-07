Bezorgde ouders in Aalst vragen meer politiecontrole op verbod zware vrachtwagens in centrum

“Naast meer controle en handhaving, willen we ook weten hoeveel overtredingen de politie al vaststelde op de tonnagebeperking, en hoeveel vrachtwagens een uitzondering krijgen op de maatregel”, zegt Janssens nog. “Bovendien is het misschien wel nodig om de informatie nog maar eens goed te verspreiden onder de bedrijven in Aalst. Zo kunnen zij hun leveranciers nog eens extra inlichten en sensibiliseren om niet tijdens de spitsuren aan te komen of te vertrekken. We willen nu van de burgemeester horen of verkeersveiligheid wel degelijk een prioriteit is en of hij de politiecontrole op de tonnagebeperking zal verhogen of niet.”

Burgemeester Christoph D'haese van Aalst zegt dat hij later vandaag zal reageren op de vragen van de ouders.