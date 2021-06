Opnieuw een kaap bereikt: aantal patiënten op intensieve zorg daalt tot onder de 200 en dat is geleden van 6 oktober

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is vandaag het dreigingsniveau voor corona een niveau opgeschroefd, nadat een Australische positief had getest op COVID-19. Vanaf woensdag 18 uur worden inwoners in de stad daarom gevraagd afstand te houden, zeker tot en met zondag. Kantoren, scholen en andere bedrijven kunnen wel gewoon open blijven.

De toeriste testte positief bij haar terugkomst in Sydney. Uit voorzorg zijn passagiers van twee vluchten tussen Australië en Nieuw-Zeeland gevraagd om in isolatie te gaan en zich te laten testen op corona. Ook heeft Nieuw-Zeeland het quarantainevrije vliegverkeer vanuit de Australische staat New South Wales voor drie dagen opgeschort. In de staat zijn de afgelopen week 21 nieuwe coronagevallen gemeld.

Nieuw-Zeeland opende afgelopen april een zogenoemde "reisbubbel", waarbij inwoners zonder quarantaine heen en weer konden vliegen. Die reisbubbel is tot nu toe een paar keer tijdelijk opgeheven vanwege kleine uitbraken van het virus in Australië. In beide landen zijn dankzij snelle en strenge lockdowns de besmettingen relatief laag gebleven.