Strengere regels voor automaten voor cryptomunten: "Criminelen zien kans om er geld mee wit te wassen"

"We mogen niet blind zijn voor het feit dat criminelen mogelijkheden zien om met behulp van cryptomunten op een snelle manier cash geld wit te wassen", zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "Daarom is het belangrijk dat we cryptomunt-automaten aan strenge regels onderwerpen." De CFI, de Cel voor Financiële Informatieverwerking , waarschuwde eerder al dat zulke automaten gebruikt worden om zwart of crimineel geld door te sluizen. De automaten vallen onder de Europese antiwitwaswetgeving. Maar toezichthouders kunnen pas ingrijpen zodra ons land die Europese wetgeving heeft omgezet in nationale wetgeving. Zo'n KB is nu door de ministerraad goedgekeurd.