"De Nachtwacht" van Rembrandt nu ook in groter, origineel formaat met drie extra figuren

Twee jaar lang al zijn wetenschappers van het Rijksmuseum in Amsterdam bezig met “Operatie Nachtwacht”, een doorgedreven onderzoek naar het schilderij van Rembrandt van Rijn uit 1642, dat een schuttersgezelschap voorstelt.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Van “De Nachtwacht” zijn in 1715 stroken afgesneden, aan de rand van het tafereel. Dat gebeurde toen het doek van een feestzaal in de Kloveniersdoelen verhuisde naar het nieuwe stadhuis, nu het Paleis op de Dam. Het bleek te groot en het werd doodleuk bijgesneden om te kunnen passen tussen twee deuren. De afgesneden stukken zijn nooit teruggevonden. Op basis van een kleinere kopie van de originele Nachtwacht en met de hulp van artificiële intelligentie zijn die repen nu gereconstrueerd.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Aan de linkerkant zijn drie personen meer te zien, twee schutters en een kind (zie afbeelding hierboven), en ter rechterzijde duikt ook een hand meer op (afbeelding hieronder):

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Het Rijksmuseum heeft de ontbrekende stukken afgedrukt op doek en rond "De Nachtwacht" gehangen, zodat bezoekers een idee krijgen van hoe het er in het begin uitzag. Het schilderij is breder en de twee hoofdpersonen, Frans Banninck Cocq en Willem van Ruytenburch, schuiven iets meer naar rechts. “Dat vergroot de dynamiek en beweging in het schilderij aanzienlijk,” zegt het Rijkmuseum.