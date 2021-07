Verkeershinder in Diest door instortingsgevaar nadat vrachtwagen tegen gevel rijdt

Een bewoonster was thuis op het moment van de aanrijding, maar is ongedeerd. De woning zelf is nog intact en er is dus geen onmiddellijk gevaar. "Een tweede buitengevel die als siergevel tegen het huis is geplaatst, is bij die aanrijding geraakt", vertelt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). "Die gevel staat nu bol en daardoor op instorten. De aannemer start deze namiddag nog met de afbraakwerken."

De Schaffensestraat en Schaffensepoort zijn momenteel afgesloten voor het verkeer. Voorlopig kan je de stad via die weg niet binnenrijden of verlaten. De hinder zal nog de hele avond duren.