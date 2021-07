Dilsen-Stokkem vraagt risicoanalyse voor herdenkingsmoment Jürgen Conings

Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) vernam via sociale media dat er een herdenkingsmoment zou zijn voor Jürgen Conings. De terreurverdachte werd afgelopen zondag dood aangetroffen in het Dilserbos. Het staat intussen vast dat de man zelfmoord pleegde. Bij het stadsbestuur zelf kwam geen formele aanvraag voor een manifestatie binnen, zegt Vandeweerd. "Ik verneem via sommige media dat extreemrechtse ex-Vlaams Belang-militanten achter de oproep zouden zitten voor een herdenking zowel in Brussel als hier in Dilsen-Stokkem. Omdat er geen communicatie is daarover met ons, zijn we toch wat argwanend en dus willen we onderzoeken of dit in veilige omstandigheden kan doorgaan".