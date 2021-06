Directeurs katholieke basisscholen teleurgesteld over uitblijven middelen voor beleidsondersteuning

Heel wat directeurs in het basisonderwijs haken dan ook na een paar jaar af en de job is ook echt een knelpuntberoep geworden. “Zeker met corona is er heel veel op onze directeurs afgekomen”, vertelt Barbara De Vleesschauwer, coördinerend directeur van scholengemeenschap De Speling in Genk en voorzitter van de directiecommissie basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Nu is overduidelijk gebleken dat we echt een preventie-expert nodig hebben. Een paar uurtjes iemand aanstellen van wie dit niet het hoofdberoep is, dat lukt echt niet, en haalt ook uren weg die bedoeld zijn om goed onderwijs aan leerlingen te geven. “