Directie van ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende neemt vandaag taken personeel over

Het afgelopen jaar moest het personeel van de ziekenhuizen heel wat meer inspanningen leveren. De directie van het ziekenhuis AZ Damiaan wil het personeel bedanken voor hun harde werk en neemt daarom een deel van de taken van het personeel op de werkvloer over. Hoofdarts Sabien Gerniers ging aan de slag als kok en zal helpen om patiënten te verzorgen. Directeur Bart De Bock ging helpen op de dienst logistiek en deelt ook maaltijden uit op de afdeling geriatrie.

Het is de eerste keer dat de directie dit doet, vertelt directeur Bart De Bock. "Als directie willen we een signaal geven dat we het personeel erg waarderen. Maar we willen ook meer feeling krijgen met hen. Daarom proberen we zo dicht mogelijk bij het personeel te komen door onder andere mee te werken op verschillende afdelingen. Nu merken we dat we als directie niet goed weten wat de mensen allemaal kunnen en moeten doen én dat het inderdaad heel hard werken is."