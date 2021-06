BEKIJK - Zangeres Dua Lipa openhartig bij MNM: "Iedereen heeft wel eens liefdesverdriet, zie het als een nieuw begin"

MNM-dj Dorianne Aussems mocht vandaag niemand minder dan Dua Lipa even bellen via Zoom. De Brits-Albanese zangeres had een tijdje geleden een zware liefdesbreuk te verwerken. Dat verdriet stak ze in de song: "Love again". Tijdens het gesprek vertelde Dua over de betekenis van de bijhorende videoclip, waarin een rodeo en psycho-clowns voorkomen. Naast het bekennen van liefdesverdriet, vertelt ze in bovenstaande video ook over de moeilijkheden vroeger op school.