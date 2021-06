Drenkeling in Kruibeke is 18-jarige uit Nederland, parket opent onderzoek en denkt aan criminele afrekening

In Bazel, bij Kruibeke, is afgelopen weekend het levenloze lichaam teruggevonden van een jongeman van 18. De familie van de dode gaf hem vorige week nog als vermist op. Het parket opent nu een onderzoek omdat het mogelijk om een verdacht overlijden gaat. De man komt uit Amsterdam, hoe hij in Bazel terecht is gekomen is nog onduidelijk. Het parket houdt er rekening mee dat de jongeman het slachtoffer kan zijn van een afrekening in het criminele mileu.