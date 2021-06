Eerste proces tegen verdachte die strenge Nationale Veiligheidswet in Hongkong overtrad

De man die vandaag voor de rechter is verschenen, had op 1 juli van vorig jaar actiegevoerd tegen de wet, enkele uren nadat die van kracht was geworden. Hij droeg een bordje met daarop de tekst "Liberate Hongkong. Revolution of our times". Dat is de strijdkreet van de betogers die in 2019 maandenlang protesteerden tegen wat zij de beknotting van de vrijheden in Hongkong noemden.