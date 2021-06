Egypte veroordeelt student tot vier jaar cel wegens "fake news" op sociale media

Italië zelf is nog altijd boos over de moord op de -dit keer Italiaanse- student Giulio Regeni die in Egypte onderzoek deed naar de vakbonden. Hij verdween in 2016 en zijn lichaam werd enkele dagen later teruggevonden. Tot nog toe is niet duidelijk wat er met hem gebeurd is. Egypte verwijst naar criminele bendes, maar het Italiaanse gerecht vermoedt betrokkenheid van het regime in Caïro.



Volgens critici is de repressie door het regime van president Sisi groter dan ooit in Egypte en dat slaat niet alleen op de Moslimbroeders of islamistische groepen. Ook "vrouwenrechten" of "genderstudies" zijn in Egypte blijkbaar een gevaar voor de openbare orde.