"UEFA heeft vele stappen achteruit gezet qua gelijke rechten", reageert ex-Mister Gay die voetbalt in Lokeren

"Het statement dat de UEFA nu maakt, is echt niets om trots op te zijn", vindt De Roover. En hij is niet de enige die het niet eens is met de Europese voetbalbond. Want veel stadions gebruiken nu als reactie wél regenboogkleuren, of hangen regenboogvlaggen uit, om de LGBTQ-gemeenschap te erkennen en te steunen. "Gelukkig zijn er landen die met positieve acties komen, en met protesten tegen de beslissing van UEFA. Toch is er nog heel wat ruimte voor verbetering", zo zegt De Roover.