Demonstratievlucht toont capaciteiten F-16 vliegtuig in Kleine-Brogel

Het is al enige tijd geleden dat er nog dergelijke testvluchten hebben plaatsgevonden in Kleine-Brogel. Vandaag toont defensie aan internationale gasten wat de capaciteiten zijn van de F-16 vliegtuigen. “Het F-16 vliegtuig gaat manoeuvres uitvoeren die elke F-16 piloot kan doen", zegt Jeroen Poesen, basiscommandant van Kleine Brogel. "Maar nu gaat het specifiek om een nauwe opeenvolging van vliegbewegingen die lager bij de grond worden uitgevoerd dan anders. Het zal maar een kwartier duren omdat het gaat om een vrij intensieve vlucht. De F-16 piloot zal in Florennes opstijgen en zo tot Kleine-Brogel komen.”