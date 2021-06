Gent start met proefproject om kleine dieren van verdrinkingsdood te redden in riool 

"We gaan dit testen op een plek waar we zeker zijn dat er geen wateroverlast kan overstaan die ook voor problemen in woningen of op straten kan zorgen", benadrukt Watteeuw nog. "We kiezen voor het park waar het water sowieso ook elders weg kan. We gaan er enkele waterkolken van gaas voorzien." Elders is er nog geen sprake van extra diervriendelijke waterkolken. "We moeten ten alle tijden vermijden dat rioleringen verstoppen, dat gebeurt vaak doordat de regens ook veel heviger zijn geworden."