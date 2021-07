VRTNWS te lezen op de tram: De Lijn experimenteert met digitale schermen op Gentse trams

“Als we nadenken over hoe we de reizigers hun rit kunnen verrijken, dan komen media meteen in het vizier. De Lijn en VRT hebben mekaar daarin gevonden”, zegt Christine Van den Berghe van De Lijn. “Op de digitale schermen in de trams, brengen we normaal gezien reizigersinfo, en onze eigen campagnes. Maar nu gaan we dus live de RSS-feeds van het VRTNWS tonen: de artikels zullen er te lezen zijn, met bijhorende beelden. Blijkbaar zijn onze schermen daarvoor geschikt. En zo kunnen we wellicht ook reizigers nieuws geven die anders moeilijk te bereiken zijn.”