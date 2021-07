Gouverneur fluit Herk-de-Stad terug in verband met nieuw belastingreglement: "Schending van gelijkheidsbeginsel"

Gouverneur Jos Lantmeeters heeft de beslissing van Herk-de-Stad nu vernietigd. Hij zegt dat er sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. Verkopers van brom- of motorfietsen zouden bijvoorbeeld niet van de maatregel kunnen genieten, autoverkopers dan weer wel. En volgens Lantmeeters mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen specifieke activiteiten en personen die in hoofd- of in bijberoep een zaak starten. Herk-de-Stad werkt nu aan een aangepast reglement.