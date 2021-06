Groen: "Dading tussen bouwheer Oosterweelverbinding en 3M is onwettelijk"

Groen zegt nu dat de dading onwettelijk is. Dat zit zo: als in de verontreinigde grond PFOS-waarden boven de 70 microgram per kilo droge stof gemeten worden, moet die grond afgevoerd worden naar een stort. En die waarden worden overschreden, soms zelfs tien keer. Maar die grond gaat toch in de bewuste berm belanden: in de dading staat dat 3M de meest vervuilde grond - 135.000 kubieke meter - op zijn terrein aanvaardt.