Haaltert biedt als eerste gemeente in Vlaanderen reanimatie aan in alle basisscholen

Ook in De Krekel is er veel gesproken over het hartfalen van voetballer Christian Eriksen. Het is dan ook heel belangrijk en goed dat de gemeente zo’n cursus aan alle scholen aanbiedt. Het zou dan ook goed zijn dat die in het secundair een vervolg krijgt. Want zelfs mensen die geleerd hebben hoe ze moeten reanimatie, kunnen een opfrissing altijd gebruiken. Een mama van één van de leerlingen komt die reanimatie elk jaar tonen en aanleren, maar regelmaat en herhaling is toch nodig.”