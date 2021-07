Bekijk: Hasselt in de ban van William Shakespeare (in het dialect)

Een van de drijvende krachten achter de week van het Hasselts dialect is Armand Scheurs, cabaretier, columnist en poppenspeler. Voor hem is het Hasselts dialect immaterieel erfgoed dat absoluut niet mag verloren gaan. En dus zullen acteurs van het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap van 24 tot 27 juni op diverse plekken in de binnenstad een wagenspel opvoeren. "Ze zullen sonnetten van Shakespeare declameren. 2 zinnen in het Engels en twee zinnen in het Hessels", zegt Armand Scheurs. "Kwestie van de mooie klanken en woorden uit het Hasselts niet te laten verloren gaan".