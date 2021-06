Heeft PFOS ons voedsel verontreinigd? Boeren willen snel duidelijkheid

Net vandaag was woordvoerder Vanessa Saenen van de Boerenbond bij een fruitteler in Zwijndrecht, de Antwerpse gemeente met de fabriek van 3M op haar grondgebied en dus zowat het epicentrum van de PFOS-vervuiling in Vlaanderen. Ze merkte er dat de ongerustheid over de vervuiling leeft bij de landbouwers, vertelde ze in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1: “Die fruitteler zegt ook: zeker voor wat alles wat hoeveverkoop is, korte keten, CSA (landbouwgronden waar klanten zelf plukken of oogsten, nvdr), daar merken ze nu al dat mensen ongerust zijn en dat de klanten wegblijven, dus dat ze de hoevewinkels moeten dichtdoen.”

Landbouwers overal in Vlaanderen gebruiken water uit beken of rivieren om hun akkers te besproeien, vooral in droge periodes. Er zijn nog geen stalen genomen van fruit of groenten om te zien of die vervuild zijn met PFOS. We weten dus nog niet of er verontreinigd voedsel in omloop is. Vanessa Saenen: “Het is ook niet duidelijk in hoeverre dat door planten opgenomen wordt.” De Boerenbond gaat ervan uit dat het Voedselagentschap snel stalen gaat nemen en onderzoeken.

Beluister hier het gesprek met Vanessa Saenen in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. De tekst gaat daaronder voort.