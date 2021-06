Herentalse scholieren starten petitie voor proclamatie: "Hebben al zoveel gemist, pak ons deze mijlpaal niet af"

De jongeren hekelen dat de school en preventieadviseur geen versoepelingen toelaten voor hun bijzondere moment. "De directie houdt vast aan een proclamatie van een halfuurtje per klas met de ouders en titularis. Maar ik zit bijvoorbeeld maar in een klasje van zeven", klaagt Van Hullebus. "Andere jaren was er traditiegetrouw ook een afsluitend galabal op school. We begrijpen dat dansen niet kan, daarom stellen we een galacafé voor naar analogie met de regels in de horeca. In kleinere bubbels apart aan tafeltjes muziek luisteren op school, dat moet toch kunnen"