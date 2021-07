Het einde van weer een coronaschooljaar is in zicht: "Dit is zeker geen verloren generatie"

Er wordt soms gesproken over een verloren generatie van "pandemials". Door de leerachterstand zouden jongeren het later moeilijker hebben maar dat klopt niet, vindt Conings. "Dit is echt geen verloren generatie. Dan kan je het even goed over een verloren maatschappij hebben", zegt Conings. "Ik geloof in veerkracht en als we die voldoende aanwenden, dan lukt het wel. Jongeren hebben nu een welverdiende zomervakantie voor de boeg om hun batterijen weer helemaal op te laden."