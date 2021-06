Het ging toch beter met de waterkwaliteit? Hoe zit dat dan nu met die PFOS-vervuiling?

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk nog steeds een historische vervuiling is. "Er is geen goede manier om de PFOS te saneren, daar gaan we nog lang mee zitten", legt hij uit. "Je kunt moeilijk alle waterlopen in heel Vlaanderen uitbaggeren. Het zit overal." Bervoets maakt de vergelijking met DDT. Die pesticide is al sinds de jaren 70 verboden. "DDT of de afbraakproducten ervan meten we nu nog in elk visstaal dat we meten, in elke mossel en in elk sedimentstaal."