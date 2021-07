Jan Yperman ziekenhuis in Ieper zoekt 30 extra personeelsleden

Door de coronacrisis is het tekort aan zorgpersoneel de voorbije maanden nog duidelijker geworden in Ieper, maar ook in de rest van Vlaanderen. Om de verpleegkundigen in de zorg te ondersteunen werd er extra budget vrijgemaakt uit het zorgpersoneelsfonds. Daarmee gaat het Jan Yperman ziekenhuis 40 à 50 werknemers aannemen om 30 voltijdse vacatures in te vullen.

Heel wat verpleegkundigen zijn ook dringend toe aan wat vakantie en rust. "Want de zorg voor coronapatiënten was bijzonder zwaar", vertelt Eddy Delporte, de directeur van verpleging in het Jan Yperman ziekenhuis. "Aan de ene kant was het fysiek zwaar om met alle bescherming de patiënten te verzorgen. Maar anderzijds heb je ook de hele mentale kwestie. De verpleegkundigen zagen mensen binnenkomen in heel pijnlijke toestanden. Veel mensen kwamen ook snel te overlijden zonder dierbaren rond hen heen. En dan waren de verpleegkundigen de laatste personen, die de patiënten zagen. Dat heeft er heel hard ingehakt."